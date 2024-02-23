sonyazhytkova .23 февраля, 2024 6

Видання Deadline розкрило, що Круз прийняв головну роль у секретному проєкті від відомого кінорежисера Алехандра Г. Іньярріту, автора таких фільмів, як "Birdman" і "The Revenant".

За інформацією джерел, студії Warner Bros. і Legendary Entertainment наразі у переговорах стосовно нового проєкту від Алехандра Г. Іньярріту. Відомо, що у цьому фільмі головну роль зіграє Том Круз. Іньярріту працює над сценарієм, який спільно написав зі Сабіною Берман, а також з його співавторами з "Birdman" - Александром Дінеларісом і Ніколасом Жакобоне. Деталі залишаються в секреті, проте відомо, що це оригінальна ідея Іньярріту. Режисер провів зустрічі з кількома акторами, у тому числі з Крузом, який виявив значний інтерес до стрічки.

Для Тома Круза цей проєкт відзначається не лише як перший фільм після підписання нового партнерства з Warner Bros., але й як перша співпраця з Іньярріту над англомовною стрічкою з моменту його вражаючої роботи над "The Revenant" у 2015 році.

Фільм "The Revenant" отримав безліч нагород, включаючи Оскар за кращу режисуру для Іньярріту та за кращу чоловічу роль для Леонардо ДіКапріо. Це лише один із його успішних проектів, інший - "Birdman", також отримав Оскар. Співпраця Круза та Іньярріту може принести актору його власну золоту статуетку.

Джерело: Мovieweb