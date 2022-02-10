Анастасия Лях .10 февраля, 2022 3

Как выяснило издание Variety, восьмая часть шпионской франшизы «Миссия невыполнима» станет для Тома Круза последней.

Это вовсе не значит, что будет закрыт сам проект. Возможно, Итан Хант передаст эстафету какому-нибудь более молодому агенту, а сам уйдет на заслуженную пенсию. Об актере, который может стать преемником Круза, пока никакой информации нет.

Напомним, седьмой и восьмой фильмы франшизы сейчас находятся в производстве, которое сильно затянулось из-за пандемии. Режиссером обеих частей выступает Кристофер МакКуорри. Также стало известно, что работа над одной только седьмой картиной обошлась в 290 миллионов долларов.

Релизы предстоящих картин неоднократно переносились. В настоящее время премьеры запланированы на 14 июля 2023 и 28 июня 2024 года соответственно.