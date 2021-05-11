Анастасия Лях .11 мая, 2021 14

Вокруг премии «Золотой глобус» в очередной раз разгорелся скандал.

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, которая присуждает награды в области кино и телевидения, обвиняют в отсутствии расового разнообразия в жюри. На днях телеканал NBC в связи с обвинениями отказался транслировать церемонию 2022, а после Том Круз заявил, что в знак протеста отказывается от своих трех статуэток, которые он получил за игру в фильмах «Рожденный четвертого июля» (1990), «Джерри Магуайер» (1996) и «Магнолия» (1999). Источники, близкие к актеру, сообщили, что Круз возвратил «глобусы» обратно в Ассоциацию, передает CNN.

Впервые тему отсутствия расового разнообразия в жюри премии подняла газета Los Angeles Times, которая в феврале 2021 опубликовала статью о том, что среди 87 членов Ассоциации нет ни одного темнокожего. Наблюдение было вызвано результатом номинирования: многие авторитетные издания были возмущены, в частности, тем фактом, что в номинацию «лучший сериал» не попал британский проект с участием преимущественно черных актеров «Я могу уничтожить тебя».