Том Круз вернулся к работе над «Миссией невыполнимой 7»

Анастасия Лях .20 марта, 2020 13

В то время как съемки голливудских проектов замораживаются один за другим из-за пандемии, бесстрашный Том Круз был запечатлен фотографами на площадке «Миссии невыполнимой 7», пишет Daily Mail.

Напомним, производство шпионского экшена было приостановлено еще в конце февраля, так как съемки должны были проходить в Венеции, а Италия сильно пострадала от пришедшей из Китая инфекции.

Однако на днях папарацци засняли Тома Круза в британской деревне Дансфолд, где он трюкачил то на мотоцикле, то за рулем авто. Естественно, возникло предположение, что съемки «Миссии» возобновились. Но это оказалось не совсем так. В английской деревушке в настоящее время проходит тест-драйв спецтехники для предстоящих трюков в фильме.

Так или иначе очевидно, что работа над проектом не стоит на месте, несмотря на мировой карантин. Напомним, режиссер Кристофер МакКуорри одновременно разрабатывает седьмую и восьмую серии франшизы об агенте Итане Ханте, которые планируется выпустить летом 2021 и летом 2022.