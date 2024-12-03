sonyazhytkova .3 декабря, 2024 13

За словами Лаймана, він прагне створити фільм, який змусить глядачів відчути справжній страх, адже режисер ще ніколи не працював у жанрі горору. Для Тома Круза цей проєкт також стане першим досвідом у подібному кіно.

Попри чутки, що "Deeper" може стати наступною роботою Дага Лаймана, офіційного підтвердження цьому поки немає. Відомо лише, що стрічка перебуває на ранньому етапі розробки у Warner Bros.

Сюжет картини розгортається навколо астронавта, який під час глибоководної експедиції стикається з жахливою надприродною силою. Історія створення фільму бере початок ще з 2016 року, коли MGM придбала сценарій Макса Ландіса.

У різні часи до проєкту приєднувалися такі імена, як Бредлі Купер, Ідріс Ельба, Корнел Мундруцо та Балтазар Кормакур, але жодна зі спроб втілити його на екрані не увінчалася успіхом. Якщо цього разу "Deeper" все ж побачить світ, це стане черговою співпрацею Круза та Лаймана, які раніше працювали разом над "На межі майбутнього" та "Зроблено в Америці".

Крім цього, Том Круз веде переговори про повернення до культового образу в сиквелі "Днів грому" 1990 року. А незабаром актор планує розпочати зйомки у новій стрічці Алехандро Гонсалеса, деталі якої тримають у суворій таємниці. Інтриги додає те, що з кожним новим проєктом Круз демонструє, як далеко готовий зайти, щоб здивувати своїх шанувальників. Чи зможе "Deeper" стати черговим проривом у його кар’єрі? Час покаже.

Джерело: Deadline