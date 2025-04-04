sonyazhytkova .4 апреля, 2025 12

Поки світ лише здогадується, чи стане "Місія неможлива" фінальною главою знаменитої шпигунської саги, щасливчики з CinemaCon уже бачили нове захопливе відео — і в ньому є все: від ностальгічних кадрів із першого фільму до абсолютно шаленої нової порції адреналіну.

У тизері, який демонстрували лише обраним, показали монтаж знакових трюків з усієї історії франшизи — включно з легендарним зломом сейфа ЦРУ з першого фільму та вибухом Кремля з "Протоколу Фантом". Але найгарячіші моменти належать новому фільму: Ітан Гант (Том Круз) висить на біплані, що летить у небі, а потім — бореться за життя у підводному човні, що стрімко заповнюється водою.

"Повір мені востаннє", — каже Гант своїй команді наприкінці трейлера. Ці слова лунають як останній заклик до бою — чи, можливо, як прощання?

Режисер Крістофер МакКуоррі в інтерв’ю Empire зазначив: "Я сподіваюся, це стане задовільним завершенням 30-річної історії. І мені здається, назва фільму говорить сама за себе".

У фільмі, окрім Круза, знову з’являться Гейлі Етвелл, Саймон Пегг, Вінг Реймз, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєф, Генрі Черні та інші улюбленці фанатів. Саймон Пегг, до речі, вже встиг охрестити трюки Круза "божевільними" і додав, що це, без перебільшень, найкраща частина з усіх.

"Місія неможлива: Фінальна розплата" вирушає в кінотеатри вже 23 травня.

Пристебніть ремені — ця місія може стати останньою… і найнебезпечнішою.

Джерело: Gamesradar