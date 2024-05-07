sonyazhytkova .7 мая, 2024 10

Актор сподівається, що телеканал змінить своє рішення щодо припинення виробництва шоу, і шанувальники зможуть насолоджуватися його переглядом після завершення 14 сезону.

"Я продовжуватиму думати, що CBS прийде до розуму," - сказав Селлек у інтерв'ю з CBS News. "Ми - третій серіал за популярністю у всіх мережах. Наше шоу лідирує у нічному ефірі. Усі актори бажають продовження проєкту. І я можу вам сказати: ми не збираємося зникати. Ми продовжуємо створювати якісний контент і утримуємо свої позиції. Так що, що ви скажете?".

Том Селлек грає у серіалі CBS з моменту його прем'єри у 2010 році, у ролі комісара Френка Рейгана. На прес-конференції про свій осінній графік, президент CBS Entertainment Емі Рейзенбах підтвердила, що "Блакитна кров" завершить свій шлях після 14 сезонів.

Рейзенбах висловила вдячність акторам і знімальній групі, всім, хто працював над серіалом. Вона підкреслила, що їм буде дуже не вистачати сімейних обідів. Проте вона наголосила, що важливо надати шоу достойний фінал.

Усвідомлюючи, що актори просять CBS переглянути своє рішення, Рейзенбах додала: "Ми любимо цей акторський склад, любимо їхню пристрасть до шоу. Але всі серіали повинні завершуватися. Для нас важливо оновлювати графік. Ми закінчимо шоу у грудні".

У серіалі "Блакитна кров" розповідається про сім'ю Рейганів, які мають довгу історію служби в правоохоронних органах Нью-Йорка. Окрім Тома Селлека, у шоу знімаються також Донні Уолберг, Бріджет Мойнахан, Уіл Естес і Лен Каріу.

Джерело: Deadline