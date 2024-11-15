sonyazhytkova .15 ноября, 2024 7

Режисером фільму є Закарі Вігон. Проєкт базується на майбутньому романі бестселерки Вірджинії Фейто ("Місіс Мартч"), яка не лише написала книгу, а й сама адаптувала сценарій.



Події розгортаються у 1858 році, коли молода й ексцентрична гувернантка Вініфред Нотті (Маргарет Куоллі) прибуває до віддаленого готичного маєтку Енсор Хаус. Її завдання — навчити дітей етикету та історії родини, водночас приховуючи свої темні схильності. З часом обслуга починає зникати, і власники маєтку починають підозрювати, що з їхньою новою гувернанткою не все гаразд.

Томасін Маккензі зіграє доглядальницю, яка швидко знаходить спільну мову з новою вихователькою.

Зйомки розпочнуться в лютому. Маккензі, яка привернула увагу роллю у "Leave No Trace", продовжує розвивати свою кар'єру, працюючи з такими режисерами, як Тайка Вайтіті, Едгар Райт та Вільям Олдройд. Вже 22 листопада її можна буде побачити в історичній драмеді "Joy" на Netflix, а також у комедії "Fackham Hall" від Джиммі Карра.

Джерело: Deadline