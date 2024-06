sonyazhytkova .6 июня, 2024 10

Вона зіграє одну з головних ролей разом з Мей Мартін, творцем обмеженої серії, виконавчим продюсером і співшоуранером, а також Сарою Гадон, Брендоном Джей МакКлареном, Сідні Топліфф і Елівією Алін Лінд.

Серіал "Wayward", який складається з восьми епізодів, відкриває перед глядачами інтригуючий трилер. Дія відбувається в мальовничому, але наповненому таємницями містечку, де розкриваються темні сторони "індустрії проблемних підлітків" та невирішені конфлікти між поколіннями. Тоні Колетт відіграє роль Ліан, директорки у Tall Pines, заворожуючого місця, де розгортається загадкова історія.

Разом з Раяном Скоттом, який також є виконавчим продюсером, Мартін виступає співшоуранером. Бен Фаррелл виконує функції виконавчого продюсера через свою компанію Objective Fiction, разом з Ганною МакКей, Дженніфер Каваджою і Бруно Дубе. Sphere Media виступає в якості виробника.

Після ролі в "Pieces of Her" на Netflix, Тоні Колетт з'явилася в серіях "The Staircase" та "The Power". У кіно вона знялася у стрічці "Mafia Mamma", "Ножs наголо", а також грає у фільмах "Міккі 17" і "Шурик №2".

Джерело: Deadline