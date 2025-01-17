sonyazhytkova .17 января, 2025 5

Хоча прем’єра фільму запланована на 20 листопада 2026 року, роман Сюзанни Коллінз, на основі якого створюється стрічка, з’явиться у продажу вже 18 березня. Новий уривок із книги, опублікований People, відкриває невідомі деталі минулого одного з найзагадковіших персонажів серії.

Сюжет зосереджується на юності Геймітча, якого у оригінальній трилогії зіграв Вуді Гаррельсон. У книзі описується, як він потрапив на 50-ті "Голодні ігри", що стали другим ювілейним турніром із подвоєною кількістю трибутів. Дія починається в перший розділ, де Жнивний день збігається із 16-м днем народження Геймітча. Ми дізнаємося, що у нього є молодший брат Сід, якому всього 10 років, а також дівчина на ім’я Ленор Дав.

Геймітч і не здогадувався, що цей день змінить його життя назавжди. Він лише мріяв завершити роботу по господарству, щоб провести час із коханою:

"Я сподіваюся завершити всі справи до церемонії, щоб присвятити день двом речам, які я люблю найбільше — байдикуванню і перебуванню з Ленор Дав. Але моя мама завжди знаходить спосіб нагадати, що навіть найбідніші можуть знайти копійки, щоб перекласти свої труднощі на когось іншого".

Та всі плани юнака руйнує оголошення про те, що цього року на арену вирушить удвічі більше учасників:

"Другі ювілейні ігри. Удвічі більше дітей. Немає сенсу хвилюватися, кажу собі. Ти нічого не зміниш. Але не дозволяй Капітолію забрати ще й це. Вони вже забрали достатньо".

Що очікувати від фільму?

Новий приквел, як і перші "Голодні ігри", обіцяє зачепити глядачів із перших хвилин, показуючи буденне життя Геймітча, його любов до сім’ї та Ленор. Однак ці зв’язки будуть безжально зруйновані участю у смертельному турнірі.

Кастинг для "Світанку на Жнивах" ще триває, тож поки невідомо, хто зіграє молодого Геймітча. Актору доведеться передати складні емоції, щоб глядачі відчули його біль і боротьбу.

Роман Сюзанни Коллінз вийде у березні 2025 року.

Джерело: Мovieweb