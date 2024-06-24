sonyazhytkova .24 июня, 2024 5

Перрі, який відомий також як рятувальник і професійний серфінгіст, помер на Гаваях в неділю після обіду. Представники служби надзвичайних ситуацій Гонолулу підтвердили це на пресконференції.

Медики на пляжі Малаекахана, Оаху, констатували смерть Перрі після того, як його доправили на берег на гідроциклі. За словами офіційних осіб, він отримав "більше одного можливого укуса".

49-річний актор був відомий своєю роллю пірата у фільмі 2011 року "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", четвертій частині франшизи з Джонні Деппом. У стрічці також зіграли Пенелопа Крус, Джеффрі Раш та Ієн Макшейн.

Окрім цього, Тамайо Перрі з'являвся у серіалах "Загублені", "Гаваї 5.0" та "Блакитний прибої", переважно у ролях серфінгістів, і виконував трюки у кількох інших проєктах. Його останньою роботою була короткометражка "Міст" 2015 року.

Місцеві мешканці більше знали Перрі як серфінгіста, і з липня 2016 року він працював рятувальником у відділі безпеки на воді.

"Тамайо Перрі був улюбленою фігурою серед рятувальників", - зазначив виконуючий обов'язки начальника служби безпеки на воді Гонолулу Курт Лагер. "Він був добре відомий на Північному узбережжі як видатний професійний серфінгіст у всьому світі. Він вражав своєю особистістю, завжди відданий людям так само, як вони його любили. Наші співчуття йдуть до родини Тамайо та всієї рятувальної спільноти".

Мер Рік Блангіарді висловив глибокі співчуття у зв'язку з трагічною втратою Тамайо Перрі, називаючи його "легендарною фігурою на воді" і відзначивши його високий авторитет серед колег. "Він завжди показував відданість та професіоналізм, і ми будемо дуже сумувати за ним в нашій команді безпеки на воді."





Джерело: Deadline