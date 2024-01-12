sonyazhytkova .12 января, 2024 4

Виявляється, в бурхливих хвилях кохання ніколи не пізно вчитися плавати. У романтичному трейлері картини "Float".

Режисерка Шеррен Лі, відома своїми роботами "Хтось там" і "Діно Дана", вивчає, як близька до трагедії ситуація може перетворитися на джерело надії у майбутньому романсі "Легко плисти".

У фільмі молода героїня, Вейверлі (Андреа Банг), вважала, що її життєвий шлях вже визначений - медичний інтернат у Торонто після літнього відвідування батьків у Тайбеї. Однак, раптова зміна планів веде її до невеличкого канадського містечка, де вона зустрічає місцевого рятувальника Блейка (Роббі Амелл).

Після того, як він врятував її від утоплення під час вечірки на пляжі, Блейк пропонує навчити Вейверлі плавати, і з кожним уроком, вони несподівано відчувають, що закохалися одне в одного. Однак чи зможуть зв'язки Блейка з минулим і плани Вейверлі на нову роботу не розлучити їх, коли літо закінчиться?

Джерело: Мovieweb