sonyazhytkova .8 февраля, 2024 8

Сталася страшна трагедія, під час роботи на каркасі виставкового майданчика загинув 41-річний працівник команди Джуан 'Спайк' Осоріо.

За інформацією від поліції Лос-Анджелеса, подія сталася у вівторок на території студій CBS Редфорд у Студіо Сіті. Marvel Studios висловили глибокі співчуття рідним і друзям покійного та заявили про готовність співпрацювати з розслідуванням обставин нещасного випадку.

Міжнародний альянс театральних працівників (IATSE), організація, до якої належав Осоріо, також висловила своє співчуття та підтримку родині та колегам загиблого. Це стало вже шостим випадком смерті на зйомках фільмів та серіалів з 2020 року.

Серед цих випадків - три трагедії на зйомках майбутнього бойовика "Індійський 2", смерть оператора Галини Гучинської унаслідок пострілу від Алека Болдуїна на зйомках "Ржавчини" та загибель актора Раяна Феллоуза під час зйомок реаліті-шоу "Вуличні гонки: Найшвидші в Америці". Поліція Лос-Анджелеса заявила, що наразі не має підозр до злочинної діяльності, але розслідування щодо події продовжується.

Джерело: Мovieweb