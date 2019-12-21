Анастасия Лях .21 декабря, 2019 6

Как пишет The Hollywood Reporter, в 2020 году в продажу поступит комикс, в котором одни культовые железяки столкнутся с другими культовыми железяками.

Издание IDW Publishing уже в марте выпустит серию комиксов о схватке между трансформерами и терминаторами. Авторы обещают «эпический кроссовер», в котором будут пересмотрены концепции вторжения инопланетных роботов и путешествующих во времени боевых машин и который заставит параллельные вселенные неожиданным образом пересечься.

И это отменная пища для фанатских споров и ожиданий в соцсетях. И самый любопытный вопрос: получит ли комикс экранизацию?..