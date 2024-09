sonyazhytkova .29 сентября, 2024 7

Вийшов перший трейлер зіркової стрічки "Давайте заснуємо культ" з участю коміка Ставроса Халкіаса.

Режисером кінокартини виступив Бен Кітнік, який адаптував її з власного короткометражного фільму. Сценарій був написаний Кітніком спільно з Халкіасом та його колегою по фільму Вессом Хейні (відомим за проєктом "Netflix Presents: The Characters").

Виробництвом картини займається "Queensbury Pictures", а прем’єра запланована на 25 жовтня цього року.

Фільм розповідає про ексцентричного члена культу на ім’я Чіп (у виконанні Ставроса Халкіаса), якого не допустили до масового самогубства, на яке він так довго чекав. Повернувшись додому, він знову стикається з проблемами у своїй родині, яка його не приймає. Дізнавшись, що його колишній лідер культу Вільям (Весс Хейні) досі живий, Чіп вирішує знайти його. Він дає Вільяму ультиматум: або той визнає свої злочини і йде до в’язниці, або допомагає Чіпу створити новий культ, де вони будуть співкерівниками. Їхній непростий союз піддається випробуванням, коли до них приєднуються нові послідовники — серед них колишній військовий, мати у складній опікунській боротьбі, колишня професійна борчиня та пенсіонерка, яка втекла з будинку для літніх людей.

Серед акторів, які беруть участь у проєкті, глядачі побачать Еріка Рахіла ("Ведмідь"), Кеті Фуллан ("Curb Your Enthusiasm") та Даніеля Сімонсена ("House of Fools"). Камео виконають Ітан Суплі ("My Name is Earl"), Джо Пера ("Joe Pera Talks With You"), Том Папа ("Tom Papa: You’re Doing Great!") та Філ "CM Punk" Брукс, додаючи картині ще більше харизми та гумору.

Джерело: Deadline