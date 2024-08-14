sonyazhytkova .14 августа, 2024 8

Офіційний трейлер демонструє, що персонажі Чарльз-Хейден Савідж (Стів Мартін), Олівер Патнем (Мартін Шорт) та Мейбл Мора (Селена Гомез) знову потраплять у вир заплутаних подій.

Прем'єра четвертого сезону відбудеться 27 серпня.

Чарльз, Олівер і Мейбл вирушать з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, щоб розслідувати загадкову смерть дублера Чарльза, Сазз Патаки, яка сталася наприкінці третього сезону. Вони намагаються з’ясувати, чи була Сазз справжньою жертвою, чи ціллю був Чарльз. Їх розслідування приведе їх у Лос-Анджелес, де голлівудська студія готує фільм про подкаст "Тільки вбивства". Повернувшись до Нью-Йорка, детективи відправляться в нову захоплюючу подорож через двір свого будинку, щоб розкрити темні таємниці мешканців Західної вежі Арконії.

До вже знайомих акторів Меріл Стріп, Майкла Сиріла Крейтона та Да'Він Джой Рендольф приєднаються нові зірки: Юджин Леві, Єва Лонгорія, Зак Галіфіанакіс, Мелісса Маккарті, Моллі Шеннон, Кумейл Нанджані та Річард Кайнд.

"Тільки вбивства в будівлі", створений Стівом Мартіном та Джоном Хоффманом, отримав вражаючі 21 номінацію на премію Еммі у різних основних категоріях, включаючи "Найкращий комедійний серіал", "Найкращий актор" (Мартін і Шорт), "Найкраща акторка" (Гомез) та "Найкраща акторка другого плану" (Стріп).

Джерело: Deadline