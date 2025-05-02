sonyazhytkova .2 мая, 2025 8

Офіційний трейлер напруженої постапокаліптичної драми "40 акрів" вже в мережі — стрічка від режисера Р.Т. Торна виходить у кінотеатрах 2 липня, і вона обіцяє бути однією з найгостріших премʼєр літа.

У центрі сюжету — родина Фріменів, яка виживає на ізольованій фермі після того, як світ зруйнували пандемії та війни. Колишня солдатка Гейлі (у виконанні Даніель Дедвайлер) разом із партнером Гейленом (Майкл Грейайз) і дітьми втекли з цивілізації, що розпадалася, і побудували нове життя посеред дикої природи. Але їхнє виживання — це не мирне фермерство: кожна атака грабіжників — справжнє випробування.

У цьому новому, безжальному світі Гейлі виховала своїх дітей як воїнів. Вона навчила їх захищатися, боротися і — коли потрібно — вбивати. Проте старший син Емануель (Катаєм О’Коннор) дорослішає, і з ним прокидаються нові бажання. Зустрівши в лісі дівчину (Мілканія Діас-Рохас), він відчуває, що життя — це не тільки боротьба. Але чи не стане це прагнення близькості фатальним для всієї родини?

"40 акрів" — це більше, ніж просто історія виживання. Це фільм про вибір між жорстокістю й людяністю, ізоляцією й довірою. У світі, де земля давно не належить людям, а страх став звичкою, найнебезпечніше — це знову почати мріяти.

Готові побачити, що станеться, коли серце виявиться сильнішим за інстинкт самозбереження? Дивіться трейлер і готуйтеся до премʼєри 2 липня.