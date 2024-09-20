sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Представлено тизер до анімації "Splinter Cell: Deathwatch", натхненної однойменною відеогрою від Ubisoft.

Головною новиною стало підтвердження, що Лів Шрайбер озвучить Сема Фішера - легендарного експерта зі стелс-операцій, створеного Томом Кленсі.

Сюжет серіалу зосереджений на Фішері, агенті підрозділу Четвертий ешелон, який виконує таємні місії для уряду США. У тизері видно, як окуляри нічного бачення занурюються у воду, а на труну чоловіка на ім'я Дуглас Шетланд кладуть квіти. На дерев'яній кришці викарбувано "Улюблений батько", а Фішер у голосовій озвучці зазначає: "Коли звикаєш до тіней, починаєш бачити людей такими, якими вони є насправді. І вони ніколи не дізнаються, коли ти за ними стежиш".

Оригінальна відеогра побачила світ у 2002 році, після чого з'явилася серія романів, що висвітлюють пригоди Сема Фішера.

Над проєктом працюють Ubisoft Film & Television у співпраці з анімаційними студіями Sun Creature та Fost. Режисуру серіалу здійснюють Гійом Дуссе та Фелісіен Кольме-Даж, а сценарій пише Дерек Колстад, відомий за "Джоном Віком".

Очікується, що "Splinter Cell: Deathwatch" приверне увагу як фанатів гри, так і нових глядачів, відкриваючи нові грані захоплюючої історії.

Джерело: Deadline