sonyazhytkova .18 декабря, 2024 8

Прем'єра стрічки запланована на 14 березня 2025 року, і вже зараз екшен-трейлер обіцяє глядачам неймовірну кінематографічну подорож.

У головних ролях — блискучі Кейт Бланшетт і Майкл Фассбендер, а до зіркового складу також приєдналися Реге-Жан Пейдж, Маріса Абела, Наомі Гарріс, Том Берк і Пірс Броснан.

Режисером виступив Стівен Содерберг, а сюжет обіцяє неймовірну напругу та драматичні моменти. Історія розповідає про розвідника Джорджа Вудгауса, який стикається з найбільшим випробуванням у своєму житті: коли його дружину Кетрін підозрюють у державній зраді, він змушений обирати між почуттями та патріотизмом.

Фільм уже встиг завоювати увагу публіки, дебютувавши на фестивалі Sundance 2024. Творці обіцяють, що "Black Bag" стане однією з найбільш захопливих шпигунських драм останніх років, яка триматиме глядачів у напрузі до останньої хвилини.

Джерело: Deadline