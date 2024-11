sonyazhytkova .15 ноября, 2024 6

У новому відео музичного байопіка про легендарного співака з'являється дитяча версія Вільямса, але не просто дитина — це крихітна мавпочка з величезними очима і неймовірно милою мордочкою, яка одразу захоплює серце глядачів.

Трейлер фокусується на родині Роббі Вільямса та його дитячих мріях про славу, перш ніж показати шлях від Take That до початку його сольної кар'єри.

Режисером став Міхаель Грейсі ("Великий Шоумен"), а сценарій написано ним разом із Олівером Колем і Саймоном Глісоном.

У фільмі звучатимуть легендарні хіти Вільямса, такі як "She’s The One", "Angels" та "Let Me Entertain You", які знову виконає сам Роббі. Джонно Девіс озвучує та виконує motion capture для зворушливої мавпочки. "Better Man" вже отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes, зібравши 87% схвальних відгуків.

Світова прем'єра фільму відбудеться 23 січня.

Джерело: Gamesradar