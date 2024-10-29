sonyazhytkova .29 октября, 2024 2

У новому трейлері ми бачимо вражаючу пару, що перетворюється на справжню силу в захоплюючому світі шпигунства. Прем'єра серіалу відбудеться 7 листопада на Prime Video.

Серіал є продовженням першого сезону "Citadel", у якому зіграли Річард Мадден, Пріянка Чопра Джонас, Стенлі Туччі та Леслі Мэнвілл. У "Honey Bunny" глядачі матимуть можливість глибше зануритися в історію каскадера Бані (Варун Дхаван), який залучає до небезпечної роботи молоду актрису Хоні (Саманта). Їхнє життя докорінно змінюється, коли вони потрапляють у світ, де панують високі ставки, дії, шпигунство та зрада.

У новому трейлері ми бачимо, як відсторонені елітні шпигуни знову об'єднуються після тривалої розлуки, щоб захистити свою доньку Надію від загроз, що походять із їхнього минулого. Режисерами проєкту стали Раж і ДК (Раж Нідімору та Крішна ДК), а сценарій створили Сіта Р. Менон разом з ними. Виконавчими продюсерами виступили браття Руссо. Окрім Дхавана та Саманти, у серіалі також зіграли Кай Кей Менон, Сакіб Салім, Сімран, Сікандер Кхер, Сохам Маджумдар, Шиванкіт Паріхар та Кашві Маджмундара.

Перший сезон "Citadel" став другим найпопулярнішим новим оригінальним серіалом на Prime Video, продовжуючи розвивати сюжет шпигунського агентства Citadel та його грізного супротивника — синдикату Мантекор. Італійський оригінал "Citadel: Diana" став першим спін-офом, за яким з’явилася індійська версія "Citadel: Honey Bunny". У виробництві другого сезону знову беруть участь Річард Мадден, Пріянка Чопра Джонас, Стенлі Туччі та Леслі Мэнвілл, а режисерське крісло зайняв Джо Руссо. Ці нові історії обіцяють ще більше екшену та інтриг, які занурять глядачів у світ шпигунства.

Джерело: Deadline