sonyazhytkova .13 января, 2025 6

FILM.UA Group презентувала офіційний трейлер фільму "Дім за склом", про таємниче зникнення та ціну ідеального життя.

Головна героїня фільму — успішна архітекторка Вікторія, чиє життя здається ідеальним. Проте все змінюється після випускного вечора, коли безслідно зникає її донька. Разом із нею зникає і хлопець, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Вікторія прагне захистити свою доньку від підозр, не втративши при цьому важливий проєкт та контроль над власним життям. Однак, беручись за власне розслідування, вона поступово починає відкривати незручну правду не лише про своїх близьких, а й про саму себе.

У центрі сюжету — питання відповідальності, репутації та ціни, яку доводиться платити за прагнення контролювати все довкола. Трейлер обіцяє атмосферу постійної напруги, гострі емоції та неочікувані сюжетні повороти.

Роль Вікторії майстерно виконала Наталя Бабенко, відома своїми драматичними образами. У стрічці також зіграли Остап Ступка, Олена Лавренюк та Олексій Тритенко. Режисером фільму став Максим Голенко, якого вже називають новим голосом українського кіно.

Прем’єра стрічки запланована на 30 січня, тож не пропустіть можливість побачити цю напружену історію на великих екранах!