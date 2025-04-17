sonyazhytkova .17 апреля, 2025 10

Перший трейлер довгоочікуваного сиквелу "28 днів потому" вже тут — і він по-справжньому лякає. Оскароносний режисер Денні Бойл та номінант на "Оскар" Алекс Ґарленд знову занурюють нас у всесвіт, де вірус люті не просто вижив, а мутував до ще страшніших форм.

Історія продовжується майже через три десятиліття після того, як смертоносний вірус люті вирвався з лабораторії біологічної зброї. Світ змінився до невпізнання, але жахи не зникли.

У фільмі ми зустрічаємо групу виживальників, які знайшли притулок на невеликому острові, з’єднаному з материком лише одним, добре укріпленим проходом. Та ілюзія безпеки розсипається, коли один із них вирушає у небезпечну мандрівку на материк — прямо в серце темряви. Там на нього чекають не лише мутовані інфіковані, а й шокуючі відкриття про інших тих, хто вижив. Як виявляється, монстрів породжує не лише вірус…

Головні ролі у фільмі виконують зірка "Вбиваючи Єву" Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон ("Кінгсмен", "Швидкісний поїзд"), Джек О’Коннелл ("Грішники"), новачок Елфі Вільямс та Рейф Файнс ("Гаррі Поттер", "Список Шиндлера").

Цікаво, що "28 років потому" — це початок нової трилогії, яку задумали Денні Бойл і сценарист Алекс Ґарленд. За чутками, вони вже працюють над сценарієм наступного фільму, тож на глядачів чекає ще більше постапокаліптичного жаху.

Моторошна атмосфера, соціальні алегорії та глибоке занурення у темний, змінений світ — "28 років потому" обіцяє стати не просто сиквелом, а новою віхою у жанрі горору.

Не пропустіть — в українських кінотеатрах з 19 червня. Але пам’ятайте: вірус ніколи не спить.