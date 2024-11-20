sonyazhytkova .20 ноября, 2024 8

Останній трейлер остаточно підтвердив одну з популярних припущень, згідно з якою один із персонажів нарешті розкриває свою унікальну здатність. "Хлопець, що розірвав час" уже на горизонті!

У новому трейлері є короткий, але важливий момент: на 30-й секунді вибух проходить через скло, і на мить можна побачити Джинкс у відблисках уламків, а потім усе повертається назад. Цей епізод, хоч і короткий, підтверджує теорію, що вже привернула увагу відданих фанатів.

Наприкінці другого сезону "Arcane" уважні глядачі помітили кілька цікавих деталей: кадр із шестернею Віктора, який повторюється, згадку Джейса про те, що він не може "не виконати місію", і останню сцену, що ніби застигає в часі. Усі ці елементи вказують на Екко, і хоча він мало з’являється, теорія про його місцеперебування вже виглядає як спойлер до третього акта.

Хоча Екко є лідером опору, він досі не продемонстрував свою головну зброю — Z-драйв. Ві має рукавички, Джинкс — пістолети, Кейтілін — гекс-тех зброю, Джейса — молот, а Віктор з'являється з кігтем. Навіть Гаймердінгер створив один зі своїх турелей. Але Екко досі не показав те, що є його візитівкою — технологію маніпулювання часом.

У світі League of Legends він відомий як "Хлопець, що розірвав час", геніальний винахідник, який розробив пристрій для короткочасного повернення часу. Це вже було показано під час його бою з Джинкс у першому сезоні. Тепер, після місяців перебування в аномалії, цілком логічно, що він може повернутися з цією технологією в руках.

Маніпулювання часом є складним елементом сюжету, але в "Arcane" його застосування буде обмежено: Екко може лише відкотити час на кілька секунд, і то тільки коли зможе активувати пристрій. Це не змінить хід подій, але єдиний великий елемент, якого бракувало, тепер буде на місці.

Джерело: Gamesradar