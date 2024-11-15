sonyazhytkova .15 ноября, 2024 6

У трейлері "Light Darkness Light" розкривається захоплива, але водночас непроста історія впливу інноваційних технологій на людське сприйняття світу.

Головний герой фільму, англіканський священник Ієн Ніколс, який втратив зір, отримує унікальну можливість знову побачити світ завдяки експериментальному біонічному імплантату. Однак цей прорив у медицині супроводжується низкою технічних і емоційних викликів.

Режисером стрічки виступив Лэндон Ван Соест, відомий своїми попередніми роботами, такими як "The Jewel Thief" для Hulu, яка стала хітом платформи, та відзначений нагородами фільм "Good Fortune".

За сюжетом, операція перетворила "темряву світу, в якому жив Ніколс, на абстрактне штучне бачення". Фільм майстерно досліджує фізичні, емоційні та духовні переживання головного героя, який із дивовижною точністю передає новий досвід життя. Використовуючи імпресіоністичні візуальні техніки, режисер запрошує глядачів замислитися над природою сприйняття, пам’яті та роллю наших почуттів у розумінні світу.

Ця стрічка не лише захоплює візуально, а й відкриває глибокі філософські питання про межі можливостей людини, які формує сучасна наука.

Джерело: Deadline