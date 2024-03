sonyazhytkova .28 марта, 2024 4

HBO представила офіційний тизер до "The Jinx – Part Two", нового шестисерійного продовження визнаного на Еммі документального шоу "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ", що вийшло на преміальному каналі у 2015 році.

Прем'єра сиквелу відбудеться у неділю, 21 квітня. Нові епізоди будуть виходити щотижня на HBO і будуть доступні для стрімінгу на Max.

У листопаді HBO оголосили плани подальшого дослідження злочинів Роберта Дерста після того, як він став відомим завдяки записам, де він сказав: "Звісно, я вбив їх усіх". Незабаром його затримали.

Автори "The Jinx" продовжили своє розслідування протягом наступних восьми років. "The Jinx – Part Two" - це продукція компанії "Hit The Ground Running". Режисер - Ендрю Джарекі, виконавчі продюсери - Зак Стюарт-Понтіє, Ендрю Джарекі, Кайл Мартін, продюсери - Шарлотта Кауфман і Сем Нів, співпродюсери - Річард Генкін і Сюзан Лазарус.

Для HBO виконавчі продюсери - Ненсі Абрахам, Ліза Хеллер і Сара Родрігес.

У 2015 році "The Jinx" отримало премію Еммі за винятковий документальний фільм.

