sonyazhytkova .20 мая, 2025 16

Netflix представив офіційний трейлер другого сезону екшн-серіалу "FUBAR", у якому зірка бойовиків знову виходить на небезпечну стежку подвійного життя. І цього разу — ставки ще вищі.

Після шокуючих подій першого сезону, Люк Брунер (Арнольд Шварценеггер) і його донька Емма (Моніка Барбаро) повертаються до гри, де кожен день — це нова смертельна місія. Їхня родинна динаміка ускладнюється не лише шпигунськими інтригами, а й новими ворогами, які знають занадто багато. У другому сезоні героям доведеться рятувати світ, боротися з особистими драмами — і при цьому залишатися сім’єю.

До зіркового акторського складу повертаються: Карі-Енн Мосс — у новій ролі загадкової агентки з минулого Люка, Фортун Феймстер і Тревіс Ван Вінкл — як ексцентричні колеги-агенти, Джей Барушель — бойфренд Емми, який несподівано опиняється в самому центрі шпигунських інтриг, а також Мілан Картер, Апарна Брієль і Фабіана Уденіо.

Крім того, Енріко Колантоні, за чутками, отримає більше екранного часу — і стане новим антагоністом сезону.

"FUBAR" сезон 2 стартує на Netflix вже 12 червня. Готуйтеся до ще більшого безумства, гучних перестрілок і родинних розборок під прицілом — адже Люк Брунер попереджав: він ще повернеться.