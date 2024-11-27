sonyazhytkova .27 ноября, 2024 14

Netflix презентував п'ятий трейлер до другого сезону мегапопулярного корейського серіалу "Гра в кальмара", прем’єра якого відбудеться вже 26 грудня.

Сюжет другого сезону продовжує історію Сон Ґі-Хуна (Лі Чон-Дже), який повертається на острів, щоб знищити гру зсередини. Цього разу учасники знову змагатимуться за виживання в серії нових небезпечних випробувань, серед яких – зловісна версія хрестиків-нуликів і гра на каруселі.

До своїх ролей повертаються Лі Чон-Дже (Сон Ґі-Хун), Лі Бьон-Хон (Фронтмен), Ві Ха-Джун (детектив Хван Джун-Хо) та Кон Ю (Рекрутер). Новими персонажами другого сезону стануть Ім Сі-Ван, Кан Ха-Ниль, Пак Сон-Хун, Янг Дон-Ґин, Пак Ґю-Йон, Чо Ю-Рі, Кан Е-Сім, Лі Девід, Лі Джин-Ук, Чхве Син-Хьон, Но Чже-Вон і Вон Джі-Ан.

Другий сезон обіцяє ще більше напруги та непередбачуваних поворотів, тож шанувальникам варто приготуватися до нової хвилі емоцій.

Джерело: Deadline