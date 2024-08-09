sonyazhytkova .9 августа, 2024 5

Нарешті з'явився трейлер другого сезону "Tell Me Lies", у якому напружені стосунки між Люсі Албрайт (Грейс Ван Паттен) та Стівеном ДеМарко (Джексон Уайт) набирають нових обертів.

Після драматичного розриву минулого літа герої повертаються до університету Baird. Люсі вирішує зосередитися на навчанні, але її спокій порушує новий роман Стівена з Діаною (Алісія Краудер). Другий сезон серіалу заглиблюється у наслідки подій минулої частини, розширюючи конфлікти у колі друзів Люсі та Стівена. Стівен продовжує залишатися в центрі подій, і його взаємодія з Люсі набирає нових відтінків. Крім того, персонаж Томаса Догерті ("Gossip Girl") починає проявляти інтерес до Люсі.

Том Елліс ("Lucifer") приєднався до другого сезону у ролі професора Олівера з коледжу Baird, який є чоловіком викладачки Люсі Меріанни (Габріела Пессіон). Його стосунки з ученицею можуть призвести до нових драматичних ситуацій.



Серед нових облич сезону – Джейкоб Родрігес, який грає Кріса, брата Лідії (Наталі Лінез) і потенційного романтичного партнера для Піппи (Соня Мен). Кетрін Х'юз з’явиться у ролі Моллі, подруги Діани, яка також шукає своє кохання. Водночас повертаються відомі актори, такі як Кет Міссал, Спенсер Хаус і Бренден Кук.

Серіал, адаптований з книги Кароли Ловерінг, досліджує токсичні стосунки, які зачіпають не лише головних героїв, але й їхніх друзів у коледжі. Шоураннером та виконавчим продюсером є Міган Оппенгаймер, а серед продюсерів – Емма Робертс, Кара Прейс та Матт Матрусці.

Прем'єра "Tell Me Lies" відбудеться 4 вересня з двома першими серіями, а далі новий епізод з’являтиметься щотижня.

Джерело: Deadline