sonyazhytkova .23 октября, 2024 7

Apple TV+ представив трейлер наступної частини відомого детективного серіалу Шерон Горган "Заради сестри".

У другому сезоні ми знову поринемо в життя сестер Гарві — Еви (Шерон Горган), Грейс (Енн-Марі Дафф), Урсули (Єва Бертістл), Бібі (Сара Грін) та Бекки (Ів Гьюсон). Пройшло два роки з моменту загадкової смерті чоловіка Грейс, який славився своєю жорстокістю. Хоча сестри, здавалося, вже відійшли від минулого, приховані таємниці починають спливати на поверхню, знову підриваючи їхній спокій. Оточені брехнею, зрадами та похмурими секретами, сестри змушені переглянути свої стосунки й вирішити, кому дійсно можна довіряти.

У новому сезоні ми знову побачимо улюблених акторів, серед яких Фіона Шоу, Оуен Макдоннелл, Таддея Грем та інші. Перший сезон серіалу здобув безліч нагород, зокрема BAFTA за "Найкращий драматичний серіал" та "Найкращу жіночу роль другого плану" для Енн-Марі Дафф. "Заради сестри" також став володарем Пібоді, отримав номінації на Еммі та багато інших престижних нагород.

Прем'єра другого сезону "Заради сестри" відбудеться на Apple TV+ в середу, 13 листопада. Перші дві серії вийдуть одночасно, а далі нові епізоди з'являтимуться щотижня до 25 грудня. Отже, новий сезон обіцяє бути не менш захоплюючим і напруженим, ніж попередній, тримаючи глядачів у постійній напрузі до самого фіналу.

Джерело: Deadline