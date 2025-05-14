sonyazhytkova .14 мая, 2025 0

Новий трейлер продовження хітового бойовика "Ніхто" вже в мережі! І він обіцяє ще більше драйву, родинних драм і кривавих сутичок — тепер на фоні ідилічного, на перший погляд, водного парку.

Минуло чотири роки після того, як простий сім’янин Хатч Менселл випадково розбурхав російську мафію. Відтоді він по вуха в боргах — $30 мільйонів і нескінченна низка "замовлень" на міжнародних злочинців.

Попри те, що адреналін — його паливо, шлюб із Беккою (Конні Нільсен, номінантка на International Emmy) починає тріщати по швах. Щоб зберегти родину, вони разом із дітьми (Ґейдж Манро, Пейслі Кадорат) вирушають у ностальгічну подорож до водного парку "Majestic Midway", де колись відпочивали Хатч із братом Гаррі (RZA — номінант на Греммі та Еммі). У компанії брутального дідуся (Крістофер Ллойд, володар Еммі) родина сподівається на спокій... але отримує справжнє пекло.

Зіткнення з місцевими хуліганами швидко переростає у війну з впливовим і корумпованим директором парку (Джон Ортіс, "Форсаж", "Бамблбі") та його ручним шерифом (Колін Генкс, номінант на Золотий глобус). А коли на горизонті з’являється найстрашніша антагоністка, яку тільки міг уявити Хатч — кривава кримінальна королева у виконанні Шерон Стоун — стає ясно: ця відпустка буде останньою… для когось.

Новий трейлер — це ідеальна суміш гумору, брутального екшену та сімейної драми. Якщо ви думали, що Хатч уже все пережив — почекайте, поки побачите його у бійці з працівниками лунапарку та підпільною мафією в костюмах талісманів. Цього літа "Ніхто" повертається — і він ще зліший.