sonyazhytkova .17 декабря, 2024 5

На горизонті нового року з’являється емоційна кінострічка "Елла та чорний ягуар", головні ролі в якій виконали Лумі Поллак та Емілі Бетт Рікардс. Фільм вийде в українських кінотеатрах 17 січня 2025 року, а перший трейлер вже встиг заінтригувати глядачів.

Сюжет розповідає про дівчину на ім’я Елла (Лумі Поллак), яка в ранньому дитинстві жила в амазонських джунглях і подружилася з ягуареням на ім’я Надія. Зараз вона підліток і мешкає в Нью-Йорку, але дізнається, що її рідне селище в Амазонії під загрозою через браконьєрів. Не зволікаючи, Елла вирішує повернутися, щоб врятувати Надію та зупинити тих, хто шкодить дикій природі. Її несподіваною напарницею стає вчителька біології Анья (Емілі Бетт Рікардс), яка спочатку намагається переконати дівчину залишитися вдома, але зрештою приєднується до сміливої подорожі.

Для створення образу Надії у фільмі залучили справжніх ягуарів, врятованих від незаконного розведення. Після зйомок тварини знайшли новий дім у притулку для диких тварин. Аби передати на екрані справжню емоційну прив’язаність між героїнею та ягуаром, актори Лумі Поллак і Айрам Камачо, яка зіграла юну Еллу, протягом року взаємодіяли з ягуарами, формуючи довірливий зв’язок.

Ця захоплива історія про відданість і боротьбу за збереження природи вже стала однією з найбільш очікуваних прем’єр початку 2025 року.

Джерело: Мovieweb