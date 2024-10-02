sonyazhytkova .2 октября, 2024 5

У новому трейлері "Babygirl" Ніколь Кідман втілює Ромі, "гарну дівчину" на думку її стажера Сема, якого грає Гарріс Дікінсон. Цей провокаційний фільм від режисерки Галіни Рейн розкриває історію успішної керівниці, яка поринає у заборонений роман з молодим працівником.

Трейлер демонструє напружену гру в кішки-мишки між Ромі та Семом, чия миттєва хімія призводить до роману, що загрожує серйозними наслідками для їхньої кар'єри. Кадри з готельних номерів, барів і клубів підкреслюють складні динаміки влади та статі у їхніх особистих і професійних стосунках. Фільм, який здобув схвальні відгуки на Венеційському кінофестивалі, розповідає про Кідман, котра ризикує своєю кар'єрою та стосунками з чоловіком (виконаним Антоніо Бандерасом), аби віддатися цій захопливій інтрижці.

Ромі, у трейлері, розмірковує про тиск, під яким вона опинилася, намагаючись балансувати між ролями матері, дружини та професіоналки. У напруженій сцені її стажер Сем робить випадкове зауваження, що викриває їхню складну динаміку: він стає домінуючим у їхньому забороненому романі, змушуючи Ромі підкорятися його вказівкам, навіть у простих ситуаціях. Вона висловлює побоювання, що може йому зашкодити, але Сем натякає на свою владу, що створює небезпечний контекст для їхніх стосунків.

На пресконференції у Венеції Ніколь Кідман розповіла, що процес зйомок був для неї справжнім відкриттям. Вона підкреслила, що фільм порушує теми сексу, бажання, таємниць і влади, ставлячи в центр історії жінку, яка зважується на ризиковані вчинки. Ця унікальна перспектива, розказана жіночим голосом, надає фільму особливої глибини. Фільм "Babygirl" вийде в прокат на Різдво, обіцяючи стати захоплюючою подією для глядачів.

Джерело: Deadline