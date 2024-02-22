sonyazhytkova .22 февраля, 2024 5

Студія Roku випустила перший трейлер до чарівного телешоу "The Spiderwick Chronicles" перед його запланованим квітневим виходом.

Сюжет слідує за сімейством Гелени, яка переїжджає до старовинного будинку в Спайдервіку, де їх чекає неймовірне відкриття. Джаред, один зі близнюків, виявляє наявність боггарта, що підтверджує його підозри про існування магічних створінь. Захоплений цим світом, він знаходить підтримку у своїй тітки Люсінди, яка підтримує його у пошуках сторінок батькового путівника з магічних істот. Але їхні пригоди тільки починаються, коли вони стикаються з величезною загрозою у вигляді Малгарата.

Roku стала домівкою для цієї захоплюючої адаптації дитячих фентезійних книг Тоні ДіТерліцці та Холлі Блек, після того, як Disney+ відмовився від продовження проєкту.

У серіалі також зіграли Джой Брайант, Ноа Коттрел, Лайон Даніельс, Мішель Лі, Джек Ділан Грейзер.

Виконавчі продюсери "The Spiderwick Chronicles" - Арон Елі Колейт і Кет Коіро, які також виступають як шоураннери, разом з Тоні ДіТерліцці, Холлі Блек, Еллен Голдсміт-Вейн, Джеремі Белл, Д.Дж. Голдберг, Джулі Кейн-Річ та Грейс Гілрой. Шоу виробляється студіями Paramount Television Studios та 20th Television.

Всі вісім епізодів будуть доступні для стрімінгу на каналі Roku починаючи з 19 квітня.

Джерело: Deadline