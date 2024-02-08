sonyazhytkova .8 февраля, 2024 6

У жахливому прецеденті "A Quiet Place: Day One", Лупіта Ньонго тихо бореться за своє виживання. Розкрийте таємницю того, чому наш світ занурився у мовчання, подивившись перший трейлер.

Paramount Pictures розкриває перший погляд на фільм "A Quiet Place: Day One", у якому зіграють Лупіта Ньонго та Джозеф Квінн. Режисером якого є Джон Красінські, виведе глядачів на початок апокаліпсису, де головні герої, борючись за виживання, стикаються зі сліпими монстрами, які чують все. Перший фільм вже здобув велику популярність як серед критиків, так і у глядачів, завдяки своїй захоплюючій історії та якісній реалізації. "A Quiet Place: Day One" обіцяє зачарувати та розкрити початок тиші.

Говорячи з EW, Ньонго розкриває основну різницю між першим "A Quiet Place" та його сиквелом: відсутність сім'ї:

"У фільмі відсутня типова родинна єдність, що є непередбачуваним аспектом для героїв. Різні особистості натрапляють одна на одну у критичний момент для людства. Як вони вирішують питання виживання разом? Це створює динамічну та несподівану хімію між персонажами, які перетинаються на своєму шляху".

Джерело: Мovieweb