sonyazhytkova .27 сентября, 2024 6

Перший трейлер спінофу "Джона Уіка" під назвою "Балерина" від Lionsgate нарешті побачив світ.

У трейлері Ана де Армас грає молодшу версію своєї героїні, яку завербовує Ієн Макшейн для навчання в елітній академії асассинів під пильним оком суворої інструкторки, роль якої виконує Шарон Данкан-Брюстер. Сюжет фільму розгортається у всесвіті "Джона Уіка" під час подій третьої частини 2019 року, коли Ів Макарас (Ана де Армас) починає своє навчання в школі Руської Роми.

Трейлер супроводжується мелодією Елтона Джона "Tiny Dancer", а в кінці відео героїня вперше зустрічається з "тим, кого називають Баба Яга" - Джоном Уіком у виконанні Кіану Рівза. У стрічці також з’являються Анджеліка Х’юстон, Габріель Бірн, покійний Ланс Реддік, Каталіна Сандино Морано та Норман Рідус.

Спочатку прем'єра "Балерини" була запланована на 7 червня 2024 року, проте її перенесли на рік - тепер вона відбудеться 6 червня 2025 року. Режисером стрічки виступив Лен Уайзман, а сценарій написав Шей Хаттен, заснований на персонажах, створених Дереком Колстадом.

Чад Стахелскі уклав нову угоду з Lionsgate для контролю за франшизою "Джон Уік", і, як архітектор оригінальних фільмів з Кіану Рівзом, працював із Уайзманом над ще більш вражаючими екшн-сценами, які вже вразили глядачів у трейлері.

Джерело: Deadline