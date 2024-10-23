sonyazhytkova .23 октября, 2024 7

A24 представила перший трейлер довгоочікуваної драми "Бруталіст". Прем'єра стрічки запланована на 20 грудня.

Фільм розповідає історію угорського єврейського архітектора Ласло Тота, який емігрує до США у 1947 році. Спочатку його життя наповнене труднощами, але згодом він отримує контракт від сумнівних спонсорів. Сценарій створили Бреді Корбет і Мона Фаствольд, а в головних ролях з’явилися Адрієн Броді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс та Джо Алвін.

Бред Корбет, відомий своєю попередньою роботою над фільмом "Vox Lux" з Наталі Портман, відкрито ділиться труднощами, з якими зіткнувся під час реалізації цього проєкту. Зйомки проходили як у Нью-Йорку, так і в Угорщині, що дозволило скористатися податковими пільгами. Корбет підкреслює, що в Угорщині витрати на виробництво були значно меншими, ніж у Нью-Йорку, де бюджет на транспортування попереднього фільму склав мільйон доларів.

За свою роботу над "Бруталістом" Корбет отримав Срібного лева за кращу режисуру на Венеційському кінофестивалі, а також фільм був представлений на Нью-Йоркському кінофестивалі.

Джерело: Deadline