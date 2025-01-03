sonyazhytkova .3 января, 2025 10

Зворушливий трейлер фільму, створеного під керівництвом режисерів і сценаристів Сэма та Енді Зучеро, переносить глядачів у світ, де час і простір втрачають своє звичне значення.

Трейлер фільму "Любов до мене" демонструє незвичну зустріч між буєм, який втілює Крістен Стюарт, і супутником, роль якого виконує Стівен Єн. Їхнє знайомство відбувається в майбутньому, після того як людство давно зникло, а єдиним провідником стає інтернет. Вони разом пізнають сенс життя і кохання. Фільм досліджує теми штучного інтелекту та самості через поєднання живої дії, аніматроніки та класичної анімації, поглиблюючи ідеї зв’язку і трансформації.

Прем’єра стрічки відбулася на фестивалі Sundance, де фільм отримав престижну нагороду Альфреда П. Слоуна за найкращий художній фільм, присуджену роботам, що акцентують на темах науки та технологій або зображують вчених, інженерів чи математиків як головних героїв.

Крістен Стюарт поділилася своїми роздумами про стрічку: "Це історія про всіх нас, про наші страхи, проекції і невпевненості. Про те, як ми взаємодіємо один з одним і з самими собою, як намагаємося показати своє справжнє обличчя. Кожен з нас у певний момент опиняється між брехнею, маніпуляцією і бажанням бути поміченим. Коли я побачила фільм, мені здалося, що він містить усіх людей, яких я коли-небудь зустрічала".

Джерело: Deadline