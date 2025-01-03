sonyazhytkova .3 января, 2025 8

Новий трейлер стрічки "Небезпечний рейс", яка стала дебютом Мела Гібсона як режисера в жанрі трилера.



Марк Уолберг, Мішель Докері та Топер Грейс виконують головні ролі у фільмі, що розгортається під час небезпечного рейсу через безкраї простори Аляски. Коли один із пасажирів, який претендує на роль свідка уряду, впізнає пілота, ситуація швидко виходить з-під контролю. На борту літака довіра між людьми опиняється на межі, а дії персонажів набувають непередбачуваних і смертоносних обертів. Ножі, перестрілки та бійки — усе це стає частиною пекельного польоту, де кожен крок може бути останнім.

Фільм обіцяє справжній вир емоцій і пристрастей. Прем'єра "Небезпечного рейса" відбудеться 13 березня в кінотеатрах.

Джерело: Deadline