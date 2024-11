sonyazhytkova .10 ноября, 2024 8

Netflix оприлюднив емоційний трейлер драми "The Six Triple Eight", яка вже 20 грудня стане доступною для перегляду на платформі.

"The Six Triple Eight" — драма, заснована на історії першого та єдиного жіночого підрозділу Армії США, до складу якого входили афроамериканки, що служили за кордоном під час Другої світової війни. Вони стикалися з расизмом, сексизмом та важкими умовами, але продовжували виконувати свою місію з незламною відданістю та гідністю. Ці жінки, об'єднані спільною метою, не лише подолали численні труднощі, а й стали символом надії, зламуючи стереотипи та руйнуючи бар'єри.

Режисером та сценаристом фільму є Тайлер Перрі, а роль майора Чарітті Адамс, командира 6888-го центрального батальйону поштового зв'язку, виконала Керрі Вашингтон.

У картині також зіграли Ебоні Обсидіан, Мілауна Джексон, Кайлі Джефферсон, Шаніс Шанте, Сара Джеффрі, Пепі Сонуга, Морія Браун, Жанте Годлок, Сюзан Сарандон, Дін Норріс, Сем Вотерстон і Опра Вінфрі. Фільм, заснований на статті Кевіна М. Хаймела, включає оригінальну пісню "The Journey", написану Діаною Уоррен і виконану H.E.R., а також хореографію Деббі Аллен.

Джерело: Мovieweb