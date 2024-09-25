sonyazhytkova .25 сентября, 2024 7

HBO представила перший повний трейлер горор стрічки "Caddo Lake", який вражає своїм жахливим настроєм, демонструючи елементи, що вже стали знаковими у роботах знаменитого Ш’ямалана.

Офіційний опис від стрімінгового сервісу Max, раніше відомого як HBO Max, звучить так: "Коли восьмирічна дівчинка таємничим чином зникає, спливають зв'язки між серією давніх смертей і зникнень, що назавжди змінює історію розбитої родини".

У фільмі зіграли Еліза Сканлен, Ділан О'Браєн, Діана Хоппер, Кароліна Фальк, Сем Хеннінгс, Ерік Ланж та Лорен Амброуз. На перший погляд, "Caddo Lake" виглядає як захоплююча комбінація класичних історій про викрадення, таких як "Зникнення" або "Пішла й не повернулася", в гармонійному поєднанні з однією з найкращих стрічок у жанрі знайдених кадрів — "Lake Mungo".

У фільмі також можна помітити елементи з попередніх робіт Ш’ямалана, зокрема "Село", де у закритій спільноті нічого не є таким, яким здається, а темні таємниці чекають на своє відкриття. Проте, незважаючи на жахливу атмосферу фільму, його основа має реальне підґрунтя. Після того, як творці натрапили на фотографію справжнього озера Каддо в Інтернеті, вони вирушили до кипарисового лісу на межі Техасу та Луїзіани, черпаючи натхнення для створення моторошної історії про зникнення та загадки.

"Сaddo Lake" створили режисерський дует Селін Хелд і Логан Джордж, а продюсерами стали Джош Годфрі, Кара Дюретт та, звісно, сам М. Найт Ш’ямалан у співпраці зі своїм давнім партнером Ашвіном Раджаном.

Прем'єра "Caddo Lake" відбудеться на платформі Max 10 жовтня, і це обіцяє стати однією з найцікавіших подій у світі жахів цього року.

Джерело: Gamesradar