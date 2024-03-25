sonyazhytkova .25 марта, 2024 0

Залишилася лише одна серія "Ходячих мерців: Ті, що вижили" і AMC випустила драматичний трейлер, щоб підняти очікування глядачів щодо фіналу, де розкриваються ключові моменти.

У напруженому промо Рік та Мішон об'єднують зусилля в останній спробі врятувати Александрію від загрози, що йде від Цивільної республіканської військової служби. Перед ними стоїть морально складний виклик у вигляді генерал-майора Біла.

"Чи ми зовсім божевільні?" – запитує Рік Мішон, розглядаючи можливість витягнути важливе досьє з планами, яке Їдіс розкрила в попередньому епізоді. "Невідомо", – коротко відповідає вона. Улюблені герої готуються до дикої пригоди в фінальному епізоді. "Ми йдемо додому, разом", – наполягає Мішон, але фанати розуміють, що щаслива зустріч майже неможлива.

У одинадцятому сезоні "Ходячих мерців" розкривається, що Александрія стала пунктом примусової праці, позначеним як Аутпост 22, за урядженням корумпованої губернаторши Памели Мілтон та її Коммонвелтської армії. Після поразки Мілтон, колишні мешканці знову здобули контроль і почали відновлювати район до його колишньої слави. Однак точна хронологія цих подій у серії "Ті, що вижили" залишається невизначеною.

У відеоролику Мішон, здригаючись від страху, придивляється до мапи з двома зонами евакуації. "Якщо щось зміниться на базі, тримайте курс", - каже Рік. Чи можливо, ЦРВ планує розбомбити Александрію, як це сталося з іншими спільнотами раніше? Хоча Деріл, Джудіт, РД та інші можуть знаходитися в іншому місці, Рік та Мішон про це не підозрюють... Паніка охоплює їх!

"Ходячі мерці: Ті, що вижили" виходять по неділях на каналах AMC і AMC+ у США.

Джерело: Gamesradar