sonyazhytkova .13 мая, 2024 10

Нещодавно з'явився трейлер останньої серії популярного приквела "Теорії великого вибуху", де показано, як сім'я Куперів стикається з важким випробуванням – смертю голови родини.

Серія "Юний Шелдон" відзначалася частою зміною сюжетних ліній, що приводило до невідповідностей і змінених біографій персонажів. У новому трейлері від CBS можна побачити емоційні моменти, які переживає родина Куперів, зокрема сумуючу Мері на похоронах свого чоловіка. Ці вражаючі сцени обіцяють торкнутися до сердець глядачів і відкрити для них глибинні сімейні зв'язки та особисту стійкість у важкі моменти.

Також у фінальному епізоді, з'являться гості - Джим Парсонс і Мейім Біалік, які повторюють свої іконічні ролі дорослого Шелдона і Емі. Їхня участь, не лише, повертає до коренів "Великого Вибуху", даруючи шанувальникам чутливі моменти ностальгії але й забезпечує зв'язок між минулим і майбутнім Шелдона.

В останній серії під назвою "Мемуари" намічається розкриття того, що протягом всього цього часу старший Шелдон записував свої спогади у книзі.

Фанати комедійного серіалу в останніх епізодах очікували розкриття однієї з найважливіших подій - смерті Джорджа Купера. Ця подія довго перебувала в тіні і були лише натяки, але ніколи не була повністю досліджена у серіалі "Теорія великого вибуху". Хоча глядачі згадують невипадкові згадки Шелдона та Мері про голову родини, але деталі щодо його смерті та її впливу на сім'ю залишалися невідомими. Навіть персонажі, такі як Міссі та Мімо, не висловлювали свої думки на цю тему.

У фіналі "Юниго Шелдона" намагаються заповнити ці прогалини в історії. За даними, отриманими від старшого Джорджа у "Великому Вибуху", кожен член сім'ї переживав втрату по-своєму та з великими труднощами. Відповідь Мімо на смерть Джорджа, хоч і не розглянута детально, можна зрозуміти за їхніми попередніми взаємодіями. Їхні відносини, хоч і напружені, але розвиваються до взаємної поваги, що підтверджено у фінальному трейлері серіалу.

Джерело: Мovieweb