sonyazhytkova .21 ноября, 2024 11

Peacock представила трейлер документального серіалу "Girls Gone Wild: The Untold Story", який відкриває жахливі секрети, приховані за імперією Джо Френсіса, що принесла мільйони доларів і була в центрі уваги на початку 2000-х.



Прем'єра документального серіалу, яка відбудеться 3 грудня виключно на Peacock, включатиме перше за майже десять років інтерв'ю Джо Френсіса з журналісткою Скачі Кол. Це інтерв'ю, яке тривало майже дев'ять годин у його мексиканському маєтку, стало основою для серіалу. Також у проєкті будуть представлені вражаючі свідчення 11 колишніх працівників і постраждалих, а також ексклюзивні відео та аудіо матеріали, які не показували раніше.

Girls Gone Wild мав величезний вплив на підлітків у США до розповсюдження соцмереж. Спочатку цей проєкт позиціонувався як серія відео, де "дівчина з сусіднього двору" відривається на весняних канікулах. Однак під цією оболонкою приховувалися набагато темніші реалії, зокрема звинувачення в сексуальній експлуатації та примусі.

Джерело: Мovieweb