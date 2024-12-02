sonyazhytkova .2 декабря, 2024 7

ITV спільно зі Studiocanal і Rabbit Track презентували трейлер до психологічного серіалу "Гра по-чесному" з Джеймсом Нортоном та Ніам Алгар у головних ролях.

Сюжет серіалу занурює глядачів у вир подій, що випробовують моральні межі та розкривають найглибші страхи батьків. Піт (Джеймс Нортон) і Меді (Ніам Алгар) раптово дізнаються, що їхню дитину переплутали в пологовому будинку. Щоб знайти вихід із цієї складної ситуації, вони змушені взаємодіяти з іншими батьками — Майлзом (Джеймс Макардл) і Люсі (Джессіка Браун Фіндлей). Попри спроби знайти спільне рішення, невдовзі на поверхню спливають приховані інтереси, що загострюють конфлікт.

Створений за мотивами роману JP Делані, цей проєкт набув популярності завдяки талановитій адаптації сценаристки Грейс Офорі-Атти. Режисерка Кейт Кроу, відома своїми роботами над "Великими сподіваннями" і "Мізфітами", додає серіалу глибини й драматизму.

"Гра по-чесному" — одна з найочікуваніших прем'єр сезону, яка обіцяє стати справжнім хітом ITV.

Джерело: Deadline