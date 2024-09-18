sonyazhytkova .18 сентября, 2024 13

Pathé Live та IMAX презентували трейлер до нової постановки "Лебединого озера". Цей балет, знятий виключно для IMAX, вперше буде показаний у форматі великого екрану 8 листопада, а з 10 листопада його можна буде побачити в інших кінотеатрах по всьому світу.

"Лебедине озеро" розповідає про принца Зігфріда, який під час святкування свого дня народження опиняється перед вибором нареченої. Прагнучи втекти від буденності, він мріє про ідеальне кохання. Його наставник намагається привернути його увагу до реальних обов'язків, але під час чарівної втечі принц зустрічає Одетту, принцесу, перетворену на лебідя зловісним чаклуном Ротбартом. Лише справжнє кохання може зламати це закляття. Зачарований, Зігфрід обіцяє Одетті звільнити її і запрошує на своє свято. Щоб перешкодити планам принца, чаклун відправляє свою доньку Оділлію, яка видає себе за Одетту, щоб спокусити Зігфріда.

Фільм був знятий за чотири дні, з яких два дні проходили без глядачів, що дозволило камерам бути безпосередньо на сцені і поруч з виконавцями. Знятий за допомогою цифрових камер, сертифікованих IMAX, він обіцяє подарувати глядачам неперевершену візуальну насолоду.

Цей реліз стане найбільшим театральним випуском Парижської опери на світовій арені, охоплюючи близько 2000 кінотеатрів по всьому світу. Глобальним розподілом фільму опікується Pathé Live під керівництвом режисерки Ізабель Жульєн. У фільмі зіграли Сае Ун Пак (Одетта/Оділлія), Поль Марк (Принц Зігфрід), Пабло Легаса (Ротбарт).

Джерело: Deadline