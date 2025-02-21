sonyazhytkova .21 февраля, 2025 5

Стримінговий сервіс Peacock представив офіційний трейлер трилер-серіалу "Long Bright River", заснованого на бестселері Ліз Мур.

Головна героїня (Аманда Сейфрід), поліцейська Мікі, щодня патрулює один із найнебезпечніших районів Філадельфії, що занурився у хаос через опіоїдну кризу. Але особисті справи змушують її відволіктися від рутини: її сестра, залежна від наркотиків, безслідно зникає. Тим часом у місті починається серія жорстоких убивств, і що глибше Мікі занурюється в розслідування, то більше її власне минуле переплітається з цими злочинами.

Восьмисерійний "Long Bright River" вийде 13 березня на Peacock. Разом із Амандою Сейфрід у серіалі зіграли Ніколас Піннок, Ешлі Каммінгс, Каллум Вінсон, Джон Домен, а також Деш Міхок, Брітне Олдфорд, Меттью Дель Негро, Гаррієт Сенсом Гарріс та інші.

На глядачів чекає напружена історія, де кожна нова зачіпка лише ускладнює справу, а пошуки сестри можуть виявитися набагато небезпечнішими, ніж здавалося спочатку.

Джерело: Deadline