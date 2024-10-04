sonyazhytkova .4 октября, 2024 11

Презентовано новий трейлер постапокаліптичного фільму "Elevation" за участю Ентоні Макі, зірки "Капітан Америка: Чудесний новий світ". У ньому герой Marvel протистоїть інопланетним монстрам у світі, що нагадує атмосферу "Тихого місця".

Режисер Джордж Нолфі представив фільм "Elevation", що розповідає про одинокого батька та двох жінок, які готові ризикувати своїм життям у небезпечному постапокаліптичному світі, намагаючись врятувати молодого хлопчика.

Офіційний синопсис звучить так: "Світ змінився. Єдине придатне для життя місце для людства — це височини гір, вище 8000 футів. Спустившись нижче цієї позначки, ви зіткнетеся зі створіннями, які знищили 95% населення менш ніж за три роки. Але що станеться, коли батькові (Ентоні Маки) доведеться зробити це, щоб врятувати свого сина: спуститися нижче 'Лінії' разом із двома іншими — науковцем, якого він ненавидить, але який може володіти ключем до перемоги над монстрами, і молодою жінкою, рішуче налаштованою зберегти їх обох живими, щоб врятувати людство".

Сценарій створили Джон Гленн, Джейкоб Роман і Кенні Райан, а продюсери — з фільмів "Очищення" та "Тихе місце". Окрім Маки, у стрічці також з’являються Морена Баккарін із "Дедпула" та Мадді Гассон із "Зловісного".

"Elevation" вийде в прокат 7 листопада.

Джерело: Gamesradar