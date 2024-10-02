sonyazhytkova .2 октября, 2024 16

У новому трейлері одного з найочікуваніших фільмів року Лілі-Роуз Депп постає в стані захоплення та одержимості. "Я ніколи не була такою щасливою", - говорить вона зі сльозами на обличчі, а глядачі бачать тіні вампіра, що ховаються біля дверей і вікон.



Написаний і знятий Робертом Еґерсом, фільм "Носферату" розкриває готичну історію одержимості, що з'єднує молоду жінку (Лілі-Роуз Депп) з моторошним вампіром (Білл Скарсгард), який стає одержимим нею, залишаючи за собою сліди жаху. До акторського складу також входять Ніколас Хоулт, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Корін, Ральф Іенсон, Саймон МакБерні та Віллем Дефо.

"Носферату" – це вже другий фільм Еґерса для Focus Features, після його вікінгської епопеї "Варяг", яка зібрала 70 мільйонів доларів у світовому прокаті. Продюсерами стали Роберт Еґерс, Кріс Колумбус, Елеанор Колумбус, Джефф Робінов та Джон Грем.

Хоча "Носферату" має кілька попередніх адаптацій, найзнаковішою залишається класичний німий фільм Ф. В. Мурнау 1922 року, який є інтерпретацією роману Брема Стокера "Дракула". Ця стрічка вважається культовим твором в історії жахів. Серед інших відомих версій – "Носферату: вампір" Вернера Герцога 1979 року та "Тінь вампіра" Е. Еліаса Мергі, за яку Віллем Дефо отримав номінацію на "Оскар" за роль Макса Шрека, актора, що зіграв графа Орлока у фільмі Мурнау.

Новий фільм "Носферату" вийде в прокат 25 грудня 2024 року.

Джерело: Deadline