sonyazhytkova .10 апреля, 2024 0

Прем'єра "City Hunter" відбудеться 25 квітня. Новий трейлер обіцяє глядачам захопливу й емоційно насичену історію боротьби зі злочинністю у Токіо.

У фільмі розповідається історія Рьо Саеби (Рьохей Сузукі), провідного "мітчера", що маневрує в світі злочинності в сучасному Шінджуку, Токіо. Збалансовуючи спокійне ставлення з веселою особистістю, Рьо стикається з серйозними викликами підпілля. Місато Моріта виконує роль героїні Каорі Макімури в цьому захоплюючому пригодницькому фільмі.

Мангу "City Hunter", створену і намальовану Цукасою Ходзьо, публікували у журналі "Шонен Джамп" від 1985 до 1991 року. Фільм Netflix є першою японською кіноадаптацією з живими акторами, а попередні версії з'являлися у Гонконзі і Франції. Історія також була адаптована в популярний аніме-серіал з 1987 по 1988 рік. У трейлері ми бачимо сучасне Токіо, але з ретро-виглядом і музикою 80-х, що нагадує аніме. Окрім бойових сцен, стрільби та загадкових змов, є також багато гумору, особливо між головними персонажами Рьо і Каорі.

"City Hunter" з'явиться на Netflix 25 квітня.

Джерело: Gamesradar